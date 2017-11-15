В меню школьников красноярской гимназии обнаружили запрещенные продукты
Кроме того, детей кормили из посуды со сколами, а в цехе, где готовится еда, хранились посторонние предметы.
Кроме того, детей кормили из посуды со сколами, а в цехе, где готовится еда, хранились посторонние предметы.
Инспекторы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявили многочисленные нарушения в гимназии № 11, которая находится в Ленинском районе. Проверка была внеплановой по обращению граждан.
В результате, установлено, что в учебном заведении нарушены требования к внутренней отделки помещений, к спортивному инвентарю и оборудованию, общему санитарному состоянию гимназии.
Кроме того, вынесено предостережение индивидуальному предпринимателю, который занимается горячем питанием школьников. Их кормили запрещенными продуктами из посуды с трещинами и сколами. А в горячем цехе хранились посторонние предметы.