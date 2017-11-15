В меню школьников красноярской гимназии обнаружили запрещенные продукты

Инспекторы Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявили многочисленные нарушения в гимназии № 11, которая находится в Ленинском районе. Проверка была внеплановой по обращению граждан.

В результате, установлено, что в учебном заведении нарушены требования к внутренней отделки помещений, к спортивному инвентарю и оборудованию, общему санитарному состоянию гимназии.