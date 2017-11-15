В Воронеже водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину

Водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» около дома № 17 по улице Богдана Хмельницкого, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. ДТП случилось в 19:20 вторника, 14 ноября.