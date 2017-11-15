В Воронеже водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину
Пострадавшая скончалась в больнице.
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Пострадавшая скончалась в больнице.
Водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» около дома № 17 по улице Богдана Хмельницкого, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
За рулем пассажирского автобуса находился 59-летний водитель. Пострадавшую доставили в медучреждение. Женщина скончалась в реанимации.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.