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10:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину

Пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: РИА "Воронеж"

Водитель ПАЗа насмерть сбил 65-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре» около дома № 17 по улице Богдана Хмельницкого, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. ДТП случилось в 19:20 вторника, 14 ноября.

За рулем пассажирского автобуса находился 59-летний водитель. Пострадавшую доставили в медучреждение. Женщина скончалась в реанимации.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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