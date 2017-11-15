В сочинских больницах остаются 16 пострадавших при пожаре в общежитии

Ранее сообщалось, что во вторник в Сочи загорелось общежитие, были эвакуированы более 50 человек. Двадцать восемь человек пострадали, в их числе двое детей, еще одна женщина погибла. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

«Сейчас в больницах остаются 16 человек. В реанимации из шести пострадавших осталось пятеро, беременную женщину перевели в обычное отделение. Также двое детей лежат в больнице № 9. Перевозить на санавиации, думаю, дальше уже не будут, справляются своими силами. Операции также маловероятны, так как в основном у всех отравления», — сообщил Перов.