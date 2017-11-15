Дальнобойщик из Курска погиб в Златоусте, грубо нарушив ПДД

Дальнобойщик из Курска погиб в Златоусте (Челябинская область), грубо нарушив правила дорожного движения, — также жертвами аварии стали два местных жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Напомним, крупное ДТП произошло сегодня, 15 ноября, утром. «В 08.05 мужчина 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем Foton, при неустановленных обстоятельствах, двигаясь на спуске, совершил наезд на административное здание по адресу: улица Калинина, 2. После удара о здание большегруз продолжил движение по тротуару, где совершил наезд в столб», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли водитель и пешеход — местный житель 1970 года рождения. Второй пешеход — 45-летняя женщина — госпитализирована.