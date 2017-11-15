Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
7 неловких вопросов сексологу
Премьер Британии: «У меня очень простое сообщение для России»
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Слепаков резко ответил на посмертную критику Задорнова
Дюжев пожаловался на россиян латышам
"Спасибо, что на земле" — Песков о неисправности в самолёте
В Киеве объяснили инспекцию США Крыма подготовкой
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: США хотели прогнуть Путина на унизительную встречу
Каменских подчеркнула стройные ноги кожаным мини
Медведев уверен, что ипотечная ставка снизится
Путину показали «умный» дом будущего
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10:20 (мск), источник: dostup1.ru

Дальнобойщик из Курска погиб в Златоусте, грубо нарушив ПДД

Жертвами автокатастрофы с неуправляемой фурой стали также два местных жителя.

Дальнобойщик из Курска погиб в Златоусте (Челябинская область), грубо нарушив правила дорожного движения, — также жертвами аварии стали два местных жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.

Напомним, крупное ДТП произошло сегодня, 15 ноября, утром. «В 08.05 мужчина 1967 года рождения, управляя грузовым автомобилем Foton, при неустановленных обстоятельствах, двигаясь на спуске, совершил наезд на административное здание по адресу: улица Калинина, 2. После удара о здание большегруз продолжил движение по тротуару, где совершил наезд в столб», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли водитель и пешеход — местный житель 1970 года рождения. Второй пешеход — 45-летняя женщина — госпитализирована.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП. Уже установлено, что дальнобойщик ехал по данному участку в нарушение требований знака «Движение грузового транспорту запрещено».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Река в Кыштыме позеленела после борьбы с похитителями воды
Дальнобойщик из Курска погиб в Златоусте, грубо нарушив ПДД
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
На вооружение российской армии выделят 19 трлн рублей
В Зимбабве военные захватили в заложники президента Мугабе
Сечин снова не явился в суд по делу Улюкаева
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
В России окончательно запретили «легкие» сигареты
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь