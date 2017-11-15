На Таганае двое рабочих пострадали при работе на ЛЭП
На Таганае (Челябинская область) двое рабочих пострадали при работе на ЛЭП. Один обжёгся, второй упал со склона.
На Таганае (Челябинская область) двое рабочих пострадали при работе на ЛЭП. Один обжёгся, второй упал со склона.
Бригада из пяти мужчин работала в районе ЛЭП возле Малого Тесьминского водохранилища. Для того чтобы линии электропередач не зарастали деревьями, работники осуществляли распиловку леса, но для некоторых благополучно завершить работу не удалось.
«42-летний мужчина еще 13 ноября во время выполнения работ поскользнулся и упал со склона. В результате сильно травмировал спину, а на следующий день пошевелиться от боли было уже практически невозможно. Второй из группы, мужчина 1991 года рождения, утром при разжигании костра получил значительный ожог на ногах и руках», — сообщили в
Прибыв на место, областные спасатели Златоустовского спасотряда на квадроцикле транспортировали до медиков сначала мужчину с ожогом, а затем и второго пострадавшего.
Его переложили на носилки и на машине эвакуировали до бригады скорой помощи.
Как передают спасатели, бригада рабочих прибыла осуществлять расчистку ЛЭП из Свердловской области.