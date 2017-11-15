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10:23 (мск), источник: Uralpress.ru

На Таганае двое рабочих пострадали при работе на ЛЭП

На Таганае (Челябинская область) двое рабочих пострадали при работе на ЛЭП. Один обжёгся, второй упал со склона.

Бригада из пяти мужчин работала в районе ЛЭП возле Малого Тесьминского водохранилища. Для того чтобы линии электропередач не зарастали деревьями, работники осуществляли распиловку леса, но для некоторых благополучно завершить работу не удалось.

«42-летний мужчина еще 13 ноября во время выполнения работ поскользнулся и упал со склона. В результате сильно травмировал спину, а на следующий день пошевелиться от боли было уже практически невозможно. Второй из группы, мужчина 1991 года рождения, утром при разжигании костра получил значительный ожог на ногах и руках», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибыв на место, областные спасатели Златоустовского спасотряда на квадроцикле транспортировали до медиков сначала мужчину с ожогом, а затем и второго пострадавшего.

Его переложили на носилки и на машине эвакуировали до бригады скорой помощи.

Как передают спасатели, бригада рабочих прибыла осуществлять расчистку ЛЭП из Свердловской области.

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