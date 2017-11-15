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10:32 (мск), источник: Om1.ru

Заведующая отделением «Почты России» в Омской области украла полмиллиона

Женщина попросту присваивала себе деньги отделения.

В Горьковском районе Омской области будут судить 29-летнюю начальницу отделения «Почты России» в селе Рощино. Сельчанку обвиняют в хищении вверенного ей чужого имущества.
По мнению следствия, с 20 февраля по 7 октября 2016 года женщина присвоила себе деньги, выручены от продажи товаров на почте, поскольку была материально-ответственным лицом.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре, примерно в это же время она попросту забрала из кассы деньги, не составив документы бухгалтерской отчетности. Украденные деньги сельчанка потратила на свое усмотрение.

Таким образом заведующая отделением «заработала» 550 тысяч рублей. Пропажа денег обнаружилась во время ревизии, которую провели после того, как заведующая уволилась по собственному желанию.

Свою вину экс-заведующая не признала, но возместила 15 тысяч рублей ущерба. Сейчас уголовное дело направленно в Горьковский суд Омской области, где будет рассмотрено. Сельчанка может попасть за решетку на 6 лет.

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