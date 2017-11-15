В Казани водитель сбил троих человек на остановке
Трое стоящих на остановке людей пострадали в результате ДТП, сообщает
Трое стоящих на остановке людей пострадали в результате ДТП, сообщает
Авария произошла 14 ноября в 14.22. 30-летний водитель Honda Accord, следуя по ул. 2-й Кадышевской, на пересечении с ул. Гаврилова не уступил дорогу и столкнулся с машиной Škoda Octavia под управлением 33-летнего водителя, который ехал по главной дороге по ул. Гаврилова. От удара автомобиль Škoda отбросило на остановку «Савиново», на которой стояли три человека.
В результате ДТП 78-летняя пенсионерка получила ушиб головы и открытый перелом бедренной кости, 17-летняя девушка — сотрясение головного мозга и закрытый перелом обеих голеней, еще одна 17-летняя девушка отделалась ушибами и сотрясением головного мозга.