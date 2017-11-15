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10:36 (мск), источник: РИА Крым

В обход пункта пропуска: украинец без паспорта пытался покинуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Крымские пограничники задержали 28-летнего гражданина Украины, который в обход пункта пропуска пытался незаконно пересечь государственную границу, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

Мужчина намеревался покинуть Крым через многосторонний автомобильный пункта пропуска «Джанкой». На проверку документов иностранец предъявил справку об утере паспорта, которая в соответствии с российско-украинскими соглашениями не является основанием для пропуска через госграницу. Украинец пояснил, что месяц назад он приехал в Ялту к своей знакомой, и уже на полуострове потерял паспорт.

Крымские пограничники предупредили его об ответственности за нарушение режима госграницы и рекомендовали молодому человеку обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину. Однако он решил действовать по-своему.

«Вопреки здравому смыслу мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки», — сообщили в Погрануправлении.

Из-за покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело.

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