В обход пункта пропуска: украинец без паспорта пытался покинуть Крым

Мужчина намеревался покинуть Крым через многосторонний автомобильный пункта пропуска «Джанкой». На проверку документов иностранец предъявил справку об утере паспорта, которая в соответствии с российско-украинскими соглашениями не является основанием для пропуска через госграницу. Украинец пояснил, что месяц назад он приехал в Ялту к своей знакомой, и уже на полуострове потерял паспорт.

Крымские пограничники предупредили его об ответственности за нарушение режима госграницы и рекомендовали молодому человеку обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение на родину. Однако он решил действовать по-своему.

«Вопреки здравому смыслу мужчина принял решение, двигаясь в сторону залива Сиваш, попытаться пересечь границу в обход пунктов пропуска, и незаметно от пограничников проникнуть на территорию Украины. Несмотря на предпринимаемые меры по скрытному передвижению на местности, зарубежный гость был задержан тревожной группой с применением служебной собаки», — сообщили в Погрануправлении.