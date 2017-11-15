В Воронежской области врач ответит в суде за смерть пациентки от септического шока
Больная умерла
Больная умерла
В Борисоглебске заведующий одного из отделений районной больницы ответит в суде за смерть пациентки. Врача обвиняют в халатности, сообщили в Борисоглебском районном суде.
По версии следствия, женщина поступила в Борисоглебскую районную больницу в январе 2015 года. Однако пациентке
Врач предстанет перед судом после длительного расследования через 2,5 года после смерти пациентки. В наказание ему грозят принудительные работы на 5 лет или до 5 лет колонии, а также лишение права работать врачом на 3 года.