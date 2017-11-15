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10:28 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области врач ответит в суде за смерть пациентки от септического шока

Больная умерла из-за небрежного отношения врача к работе и легкомыслия.

В Борисоглебске заведующий одного из отделений районной больницы ответит в суде за смерть пациентки. Врача обвиняют в халатности, сообщили в Борисоглебском районном суде.

По версии следствия, женщина поступила в Борисоглебскую районную больницу в январе 2015 года. Однако пациентке из-за небрежного отношения к работе и легкомыслия заведующего отделением не было назначено необходимое обследование и лечение. В итоге 11 февраля 2015 года больная умерла от септического шока.

Врач предстанет перед судом после длительного расследования через 2,5 года после смерти пациентки. В наказание ему грозят принудительные работы на 5 лет или до 5 лет колонии, а также лишение права работать врачом на 3 года.

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