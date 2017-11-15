В Воронежской области врач ответит в суде за смерть пациентки от септического шока

В Борисоглебске заведующий одного из отделений районной больницы ответит в суде за смерть пациентки. Врача обвиняют в халатности, сообщили в Борисоглебском районном суде.

По версии следствия, женщина поступила в Борисоглебскую районную больницу в январе 2015 года. Однако пациентке из-за небрежного отношения к работе и легкомыслия заведующего отделением не было назначено необходимое обследование и лечение. В итоге 11 февраля 2015 года больная умерла от септического шока.