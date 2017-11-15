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10:27 (мск), источник: Kazinform

Дело Слекишиной: Вынесен приговор экс-полковнику юстиции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы вынесли приговор бывшему и.о. начальника учреждения ЛА-155/18 СИЗО Ермеку Омарбекову по делу Натальи Слекишиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня Турксибский районный суд признал виновным Омарбекова в совершении преступлений, предусмотренных статьей 361 части 2 УК РК «Злоупотреблении должностными полномочиями» и статьей 370 частью 4 УК РК «Бездействие по службе». Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Кроме того, суд лишил его специального звания подполковника юстиции, и он пожизненно не сможет занимать должности на госслужбе. Обвинение по статье 433 частью 4 УК РК «Укрытие уголовного правонарушения» исключено. Приговор подлежит обжалованию в течение 15 суток со дня оглашения.

Как заявляла женщина ранее, изнасилование произошло во время ее содержания в качестве следственно арестованной. Она обвинила в преступлении четырех сотрудников учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы. Наталья Слекишина впоследствии родила дочь от одного из них. Экспертиза подтвердила отцовство.

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