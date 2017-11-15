Дело Слекишиной: Вынесен приговор экс-полковнику юстиции

Сегодня Турксибский районный суд признал виновным Омарбекова в совершении преступлений, предусмотренных статьей 361 части 2 УК РК «Злоупотреблении должностными полномочиями» и статьей 370 частью 4 УК РК «Бездействие по службе». Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Кроме того, суд лишил его специального звания подполковника юстиции, и он пожизненно не сможет занимать должности на госслужбе. Обвинение по статье 433 частью 4 УК РК «Укрытие уголовного правонарушения» исключено. Приговор подлежит обжалованию в течение 15 суток со дня оглашения.