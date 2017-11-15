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10:29 (мск), источник: Kazinform

Главу «Азбуки жилья» планируют судить в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Руководителя группы компаний «Азбука жилья» Ерканата Тайжанова, возможно, будут судить в Австрии. Об этом в кулуарах пленарного заседания Мажилиса Парламента сообщил Генеральный прокурор Казахстана Жакип Асанов.

Источник: AP 2017

«У нас с Австрийской Республикой нет договора о выдаче преступников. Раз договора нет, то Австрия имеет право отказать в выдаче. Они отказали. Теперь дальше в международной практике действует принцип “выдай либо суди”. Теперь мы все материалы сейчас переводим и передаем в правоохранительные органы, прокуратуру Австрии. Поэтому там сейчас начато его уголовное преследование», — сказал он.

Генпрокурор отметил, что он не располагает сведениями о задержании Тайжана в Австрии. «Насколько мне известно, мера пресечения пока ему не избрана. Мы полностью материалы еще не передали, частично передали. Потому что объем обвинения очень большой. Речь идет о сотнях, тысячах томов документов. Потому что все это нужно передавать. Но передавать не в том состоянии, в каком есть у нас. Надо переводить на язык уголовного процесса в Австрии», — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель группы компаний «Азбука жилья» Ерканат Тайжанов задержан в Австрии.

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