Главу «Азбуки жилья» планируют судить в Австрии

«У нас с Австрийской Республикой нет договора о выдаче преступников. Раз договора нет, то Австрия имеет право отказать в выдаче. Они отказали. Теперь дальше в международной практике действует принцип “выдай либо суди”. Теперь мы все материалы сейчас переводим и передаем в правоохранительные органы, прокуратуру Австрии. Поэтому там сейчас начато его уголовное преследование», — сказал он.

Генпрокурор отметил, что он не располагает сведениями о задержании Тайжана в Австрии. «Насколько мне известно, мера пресечения пока ему не избрана. Мы полностью материалы еще не передали, частично передали. Потому что объем обвинения очень большой. Речь идет о сотнях, тысячах томов документов. Потому что все это нужно передавать. Но передавать не в том состоянии, в каком есть у нас. Надо переводить на язык уголовного процесса в Австрии», — добавил он.