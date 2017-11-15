При пожаре на острове Кудряш погибли домашние животные

Возгорание произошло утром 15 ноября. Пожарным не удалось сразу добраться до места — подъезды к острову отсутствуют.

«В течение 30 минут сторожем садового некоммерческого товарищества был указан проезд в брод. Только таким образом пожарные подразделения смоли добраться до места возгорания», — пояснил Павел Винаков.

В результате пожара сгорели две бани и частный дом. Люди не пострадали, но погибли домашние животные, в их числе — ручной енот.