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10:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

При пожаре на острове Кудряш погибли домашние животные

Сообщение о возгорании садовых построек поступило утром 15 ноября, об этом сообщает начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Источник: Вести - Новосибирск

При пожаре на острове Кудряш погибли домашние животные, сообщили источники «Вестям».

Возгорание произошло утром 15 ноября. Пожарным не удалось сразу добраться до места — подъезды к острову отсутствуют.

«В течение 30 минут сторожем садового некоммерческого товарищества был указан проезд в брод. Только таким образом пожарные подразделения смоли добраться до места возгорания», — пояснил Павел Винаков.

В результате пожара сгорели две бани и частный дом. Люди не пострадали, но погибли домашние животные, в их числе — ручной енот.

Причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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