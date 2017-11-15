При пожаре на острове Кудряш погибли домашние животные
Сообщение о возгорании садовых построек поступило утром 15 ноября, об этом сообщает начальник
Сообщение о возгорании садовых построек поступило утром 15 ноября, об этом сообщает начальник
При пожаре на острове Кудряш погибли домашние животные, сообщили источники «Вестям».
Возгорание произошло утром 15 ноября. Пожарным не удалось сразу добраться до места — подъезды к острову отсутствуют.
«В течение 30 минут сторожем садового некоммерческого товарищества был указан проезд в брод. Только таким образом пожарные подразделения смоли добраться до места возгорания», — пояснил Павел Винаков.
В результате пожара сгорели две бани и частный дом. Люди не пострадали, но погибли домашние животные, в их числе — ручной енот.
Причиной возгорания стали нарушения правил пожарной безопасности.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.