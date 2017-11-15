В Петербурге в собственной квартире нашли бизнесмена с простреленной головой
Тело увезли на
Тело увезли на
В квартире дома номер 58 корпус 1 по Дунайскому проспекту жил 55-летний бизнесмен. Там же он и погиб. Труп мужчины обнаружили утром 14 ноября. Криминалисты и специалисты судебной медицины осмотрели тело и зафиксировали огнестрельное ранение в области головы.
Труп направили в морг на экспертизу, после которой станет ясно и точное время смерти, и причины. Специалистам предстоит выяснить, было ли это убийством. Сейчас полицейские рассматривают все версии произошедшего, опрашивают соседей погибшего, его родных и партнеров.
Ранее сообщалось о покушении на другого петербургского бизнесмена — в Уфе, на подземной парковке. Предприниматель, владелец завода по производству металлических конструкций, выжил, но получил серьезные травмы. Неизвестный стрелял из пистолета, не обращая внимания на установленные на парковке камеры видеонаблюдения.