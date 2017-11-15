В Петербурге в собственной квартире нашли бизнесмена с простреленной головой

Источник: Комсомольская правда

В квартире дома номер 58 корпус 1 по Дунайскому проспекту жил 55-летний бизнесмен. Там же он и погиб. Труп мужчины обнаружили утром 14 ноября. Криминалисты и специалисты судебной медицины осмотрели тело и зафиксировали огнестрельное ранение в области головы.

Труп направили в морг на экспертизу, после которой станет ясно и точное время смерти, и причины. Специалистам предстоит выяснить, было ли это убийством. Сейчас полицейские рассматривают все версии произошедшего, опрашивают соседей погибшего, его родных и партнеров.