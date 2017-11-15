Фура с алкоголем бесследно исчезла по дороге из Москвы на Кубань
Фура с алкоголем более чем на 3 млн рублей исчезла по дороге из Москвы в пункт назначения в Краснодарском крае, сообщили в
Фура с алкоголем более чем на 3 млн рублей исчезла по дороге из Москвы в пункт назначения в Краснодарском крае, сообщили в
«Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье “Кража” по факту исчезновения грузового автомобиля IVECO, который в ночь на 12 октября был загружен алкогольной продукцией почти на 3,3 млн рублей», — рассказали полицейские, которых цитирует ТАСС.
Уточняется, что алкогольную продукцию загрузили на складе вблизи деревни Шарапово в «новой Москве». Машина под управлением 48-летнего водителя должна была прибыть в