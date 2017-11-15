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11:40 (мск), источник: Югополис

Фура с алкоголем бесследно исчезла по дороге из Москвы на Кубань

Фура с алкоголем более чем на 3 млн рублей исчезла по дороге из Москвы в пункт назначения в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье “Кража” по факту исчезновения грузового автомобиля IVECO, который в ночь на 12 октября был загружен алкогольной продукцией почти на 3,3 млн рублей», — рассказали полицейские, которых цитирует ТАСС.

Уточняется, что алкогольную продукцию загрузили на складе вблизи деревни Шарапово в «новой Москве». Машина под управлением 48-летнего водителя должна была прибыть в Славянск-на-Кубани Краснодарского края, однако вовремя в пункт назначения не прибыла. Сейчас правоохранители занимаются поисками мужчины и грузового автомобиля.

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