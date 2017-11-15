Волгоградский школьник на внедорожнике сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, ДТП произошло 14 ноября около 21:35 на проспекте Ленина. При выезде на запрещающий сигнал светофора школьник сбил 22-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Через некоторое время полицейским удалось отыскать сбежавшего с места ДТП водителя. Автомобиль был обнаружен около дома № 25 на улице Советской. Выяснилось, что подросток является учеником 11 класса одной из школ Центрального района. Внедорожник он взял у родителей без разрешения.