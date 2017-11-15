Конюк: по делу о гибели Коржича в Печах возбуждено 15 дел

Источник: Sputnik.by

Тело погибшего срочника было обнаружено висящим в петле 3 октября в военной части в Печах. Первоначально матери солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту гибели Коржича, и на первоначальном этапе следствия был задержан ряд военнослужащих части, где служил погибший.

«Я держу это на постоянном контроле. Встречался с матерью Коржича, мы беседовали. Она будет принимать участие в некоторых следственных действиях, как это положено по закону», — сказал генпрокурор.

От других комментариев по данному делу Конюк отказался, отметив, что, по его мнению, их не должны давать и чиновники. «Это обязательное правило для следователя, для судьи, для прокурора. Пока дело не расследовано, не надо давать никаких комментариев. Порой все по ходу меняется до наоборот», — сказал Конюк.

Он подчеркнул, что есть неписаное правило для юриста, который занимается судебным или предварительным расследованием, пока дело не расследовано, никаких комментариев вообще не давать.