Улюкаев заявил, что пишет книгу «о хорошей жизни»

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, в среду перед началом заседания Замоскворецкого суда Москвы сообщил журналистам, что пишет книгу «о хорошей жизни», передает корреспондент ТАСС.
«Пишу книгу в полный рост. О жизни, о хорошей жизни», — рассказал Улюкаев.
Ранее бывший министр перед заседаниями суда рассказывал, что читает книги, коротая время под домашним арестом. Так, он читал Платона, рассказы Кафки и Антона Чехова.