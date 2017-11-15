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10:43 (мск), источник: ТАСС

Улюкаев заявил, что пишет книгу «о хорошей жизни»

Экс-глава МЭР также ответил на вопрос журналистов об отсутствии на процессе главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, в среду перед началом заседания Замоскворецкого суда Москвы сообщил журналистам, что пишет книгу «о хорошей жизни», передает корреспондент ТАСС.

«Пишу книгу в полный рост. О жизни, о хорошей жизни», — рассказал Улюкаев.

Экс-глава МЭР также ответил на вопрос журналистов об отсутствии на процессе главы «Роснефти» и свидетеля обвинения Игоря Сечина. «Не знаю. Не хочу гадать на этот счет», — сказал Улюкаев.

Ранее бывший министр перед заседаниями суда рассказывал, что читает книги, коротая время под домашним арестом. Так, он читал Платона, рассказы Кафки и Антона Чехова.

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