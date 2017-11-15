Улюкаев заявил, что пишет книгу «о хорошей жизни»

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития (МЭР) РФ Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в размере $2 млн, в среду перед началом заседания Замоскворецкого суда Москвы сообщил журналистам, что пишет книгу «о хорошей жизни», передает корреспондент ТАСС.

«Пишу книгу в полный рост. О жизни, о хорошей жизни», — рассказал Улюкаев.

Экс-глава МЭР также ответил на вопрос журналистов об отсутствии на процессе главы «Роснефти» и свидетеля обвинения Игоря Сечина. «Не знаю. Не хочу гадать на этот счет», — сказал Улюкаев.