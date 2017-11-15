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10:56 (мск), источник: ТАСС

СМИ: актриса Роуз Макгоуэн задержана по подозрению в хранении наркотиков

По информации журнала Time, женщина добровольно сдалась полиции в округе Лаудон. Позже актрису выпустили под залог.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Американская актриса Роуз Макгоуэн, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Зачарованные» (Charmed, 1998−2006), была задержана полицией по подозрению в хранении наркотических веществ. Об этом сообщил во вторник журнал Time.

По его информации, женщина добровольно сдалась стражам порядка в округе Лаудон (штате Вирджиния). Позже актрису выпустили под залог.

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Как добавляет журнал The New Yorker, обвинения Макгоуэн предъявят в четверг утром по местному времени. Сама актриса своей вины не признает и утверждает, что найденные в личных вещах наркотики ей не принадлежали. В частности, адвокат Макгоуэн отмечает, что кошелек его подопечной, в котором были найдены наркотические вещества, был утерян, а следовательно, доступ к нему мог иметь кто угодно.

31 октября стало известно, что американская полиция получила ордер на арест Макгоуэн. Как писало издание The Washington Post, в январе этого года она оставила личные вещи в Международном аэропорту им. Даллеса (штат Вирджиния). Результат их анализа показал наличие следов наркотиков. Отмечалось, что ордер на арест Макгоуэн был получен полицией еще 1 февраля, после этого правоохранительные органы пытались связаться с актрисой для того, чтобы она могла предстать перед судом и ответить на обвинение.

Актриса является одной из женщин, публично выступивших против оказавшегося в центре скандала продюсера Харви Вайнштейна, которого ранее в октябре она обвинила в изнасиловании.

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