В Ужурском районе умер упавший на скользкой дороге школьник

10-летний житель курортного поселка Озеро Учум в Ужурском районе умер из-за неосторожного падения на льду. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении.

Несчастный случай произошел неделю назад, 8 ноября. Вечером 10-летний школьник, вместе со своим другом, играл на улице и катался по наледи, образовавшейся на дороге. В какой-то момент мальчик разбежался, но не сумел устоять на льду и упал. Виском он ударился о дорогу.

Родители обратились к медицинским работникам, которые доставили ребенка в районную больницу. Пытаясь спасти жизнь мальчика, через сутки врачи провели операцию, но спасти ребенка не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).