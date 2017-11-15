В Ужурском районе умер упавший на скользкой дороге школьник
Мальчик с друзьями катался по скользкой дороге, но не удержался на ногах и упал, ударившись головой.
Мальчик с друзьями катался по скользкой дороге, но не удержался на ногах и упал, ударившись головой.
10-летний житель курортного поселка Озеро Учум в Ужурском районе умер
Несчастный случай произошел неделю назад, 8 ноября. Вечером 10-летний школьник, вместе со своим другом, играл на улице и катался по наледи, образовавшейся на дороге. В
Родители обратились к медицинским работникам, которые доставили ребенка в районную больницу. Пытаясь спасти жизнь мальчика, через сутки врачи провели операцию, но спасти ребенка не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«Для установления причины его смерти назначена