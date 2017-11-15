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11:37 (мск), источник: Newslab.ru

В Ужурском районе умер упавший на скользкой дороге школьник

Мальчик с друзьями катался по скользкой дороге, но не удержался на ногах и упал, ударившись головой.

10-летний житель курортного поселка Озеро Учум в Ужурском районе умер из-за неосторожного падения на льду. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении.

Несчастный случай произошел неделю назад, 8 ноября. Вечером 10-летний школьник, вместе со своим другом, играл на улице и катался по наледи, образовавшейся на дороге. В какой-то момент мальчик разбежался, но не сумел устоять на льду и упал. Виском он ударился о дорогу.

Родители обратились к медицинским работникам, которые доставили ребенка в районную больницу. Пытаясь спасти жизнь мальчика, через сутки врачи провели операцию, но спасти ребенка не удалось. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана уголовно-правовая оценка действий врачей, оказывавших помощь малолетнему пациенту. В настоящее время допрашиваются врачи, родители, очевидцы происшествия», — пояснили в следственном управлении.

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