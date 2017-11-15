В Уфе дерево упало на четыре автомобиля

Оно упало на припаркованные вдоль проезжей части автомобили. В результате происшествия повреждены четыре машины. Люди и линии электропередач не пострадали, сообщили в «Службе спасения 112». Коммунальные службы распиливают ствол и устраняют последствия инцидента.