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10:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе дерево упало на четыре автомобиля

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимской Черниковке утром на перекрестке улицы Калинина и Шкаповского переулка сильный ветер повалил ветхое дерево.

Оно упало на припаркованные вдоль проезжей части автомобили. В результате происшествия повреждены четыре машины. Люди и линии электропередач не пострадали, сообщили в «Службе спасения 112». Коммунальные службы распиливают ствол и устраняют последствия инцидента.

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