В Уфе дерево упало на четыре автомобиля
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимской Черниковке утром на перекрестке улицы Калинина и Шкаповского переулка сильный ветер повалил ветхое дерево.
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УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимской Черниковке утром на перекрестке улицы Калинина и Шкаповского переулка сильный ветер повалил ветхое дерево.
Оно упало на припаркованные вдоль проезжей части автомобили. В результате происшествия повреждены четыре машины. Люди и линии электропередач не пострадали, сообщили в «Службе спасения 112». Коммунальные службы распиливают ствол и устраняют последствия инцидента.