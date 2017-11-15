В Калининграде полиция задержала пьяного водителя «КамАЗа»
В Калининграде возбуждено два уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом виде. Водителям грозит до двух лет лишения свободы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
В Калининграде возбуждено два уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом виде. Водителям грозит до двух лет лишения свободы, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
27-летнего жителя города инспекторы ГИБДД остановили 12 ноября в Совхозном. У водителя «Ниссана», ранее судимого за хранение наркотиков и нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, полицейские выявили внешние признаки алкогольного опьянения. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Второго подозреваемого в повторном нетрезвом вождении госавтоинспекторы задержали в тот же день около 3:20 ночи. Полицейские остановили на проспекте Мира автомобиль «КамАЗ» под управлением 47-летнего жителя Нестеровского района. Выяснилось, что ранее судимый за кражу водитель управлял грузовиком, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным полиции, мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение закона.
Полицейские призывают жителей региона оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями Правил дорожного движения, одним из которых является нетрезвое вождение. Сообщать о пьяных за рулем можно круглосуточно по телефону «горячей линии» ГИБДД «Нетрезвый водитель» — 8 (4012) 552−811.