Сечин не приехал на судебное заседание по делу Улюкаева

Источник: РИА "Новости"

«Направлялась повестка свидетелю Сечину по электронной почте, соответственно, направлялась повестка факсом, а также “Почтой России”. “Почта России” ожидает адресата в месте вручения, электронной почтой получено кем — неизвестно», — сказала судья Лариса Семенова.

Судья также сообщила, что другой свидетель — оперативный сотрудник ФСБ Александр Калиниченко не сможет присутствовать на заседании. Он сообщил суду в письме, что находится в командировке.

Адвокаты Улюкаева и прокуроры не возражали против рассмотрения дела в отсутствии свидетелей.

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Первый раз судья определила направить повестку Сечину на прошлой неделе. На заседание суда 13 ноября Сечин не прибыл. Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев перед началом заседания сообщил RNS, что он не получал повестку от суда о вызове в качестве свидетеля.

Судья Лариса Семенова сообщила, что повестка главе «Роснефти» была направлена по электронной почте, по факсу, а также письмом через «Почту России» на адрес нефтяной компании, но ее сотрудники отказались получать повестку.

13 ноября суд повторно направил повестку Сечину на адрес рабочей электронной почты и по факсу о вызове в суд 15 ноября.

27 июля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Министерства экономического развития, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР).

Уголовное дело возбуждено 15 ноября 2016 года, на следующий день после задержания Улюкаева. Позднее президент России Владимир Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, бывший глава Минэкономразвития требовал $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве благодарности за выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». Улюкаев в суде назвал действия Сечина «провокацией», отмечая, что он не мог требовать взятку от главы «Роснефти» с учетом «политического веса господина Сечина в российском политическом истеблишменте».