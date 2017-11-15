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13:20 (мск), источник: РИА Новости

После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» возбудили после крупного ДТП с участием «Газели» и КамАЗа в Ростовской области, говорится в сообщении областной прокуратуры.

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.

«Возбуждено уголовное дело по ч.5. ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура признала законность возбуждения дела и взяла на контроль ход расследования», — говорится в сообщении.

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