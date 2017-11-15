После крупного ДТП в Ростовской области возбудили уголовное дело

Авария произошла около 03.30 мск среды на 1114-м километре трассы М-4 «Дон». Пассажирская «Газель» столкнулась с припаркованным на обочине КамАЗом. Пять человек погибли, еще пять были госпитализированы. По информации источника в правоохранительных органах, в «Газели» ехали футбольные болельщики, возвращавшиеся после проходившего в Краснодаре товарищеского матча Нигерия — Аргентина (4:2).

Четверо пострадавших в результате ДТП были доставлены в центральную городскую больницу Батайска. Пятый пострадавший был доставлен в лечебное учреждение Краснодарского края, и находится в состоянии средней степени тяжести.