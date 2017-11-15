Крупный подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в Азове
В Азове полицейские ликвидировали крупный подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, об этом сообщает
В Азове полицейские ликвидировали крупный подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, об этом сообщает
В цеху полицейские изъяли около 11 тыс. бутылок с суррогатным алкоголем. Там же они нашли 50 пятилитровых емкостей со спиртом, около 200 полуторалитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью.
«Помимо установленного оборудования для изготовления фальсификата кустарным способом, полицейские изъяли более тысячи бутылок алкоголя популярных брендов, емкости со спиртом и спиртосодержащей продукцией», — говорится в сообщении.
По факту производства контрафактного алкоголя возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.