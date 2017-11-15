Дело о хищении денег дольщиков компании «Речелстрой» в Челябинске передано в СК

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Прокурор в Челябинске передал уголовное дело о хищении денег дольщиков строительства нескольких домов компании «Речелстрой» в областное управление Следственного комитета. К делу подключились наиболее опытные следователи, сообщает в среду пресс-служба областного СК.

«В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел прокурором передано для расследования уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество” по факту хищения руководством ООО “Речелстрой” денег дольщиков при строительстве жилых домов. В настоящее время следственная группа, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления, проводит неотложные следственные действия. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения причиненного ущерба», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015—2016 гг. руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков нескольких жилых домов микрорайона «Лэйк Сити». Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.