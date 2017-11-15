Дело о хищении денег дольщиков компании «Речелстрой» в Челябинске передано в СК
По версии следствия, в 2015—2016 годах руководителями организации были похищены средства дольщиков нескольких жилых домов микрорайона «Лэйк Сити».
По версии следствия, в 2015—2016 годах руководителями организации были похищены средства дольщиков нескольких жилых домов микрорайона «Лэйк Сити».
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Прокурор в Челябинске передал уголовное дело о хищении денег дольщиков строительства нескольких домов компании «Речелстрой» в областное управление Следственного комитета. К делу подключились наиболее опытные следователи, сообщает в среду
«В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел прокурором передано для расследования уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество” по факту хищения руководством ООО “Речелстрой” денег дольщиков при строительстве жилых домов. В настоящее время следственная группа, в которую включены наиболее опытные следователи аппарата следственного управления, проводит неотложные следственные действия. В рамках уголовного дела будут приняты все необходимые меры для восстановления нарушенных прав потерпевших и возмещения причиненного ущерба», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2015—2016 гг. руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков нескольких жилых домов микрорайона «Лэйк Сити». Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления.
Как сообщалось президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому разобраться с ситуацией вокруг одного из жилищных комплексов компании «Речелстрой», глава государства позвонил одной из обманутых дольщиц. После звонка президента с пострадавшими связался и губернатор, который пообещал жестко контролировать достройку всех проблемных домов.