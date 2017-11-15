Около 6 тысяч красноярцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае нет эпидемии гриппа. К такому выводу пришли специалисты Управления Роспотребнадзора.

Так, за прошедшую неделю в Красноярском крае заболели ОРВИ и гриппом 9046 человек. Показатель заболеваемости составил 31,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 19,5%. Превышения эпидемического порога не регистрировалось.