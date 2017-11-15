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11:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

Около 6 тысяч красноярцев заболели гриппом и ОРВИ за неделю

В целом на территории края регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае нет эпидемии гриппа. К такому выводу пришли специалисты Управления Роспотребнадзора.

Так, за прошедшую неделю в Красноярском крае заболели ОРВИ и гриппом 9046 человек. Показатель заболеваемости составил 31,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 19,5%. Превышения эпидемического порога не регистрировалось.

В Красноярске за отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболело 5769 человек. Причем среди населения преимущественно циркулировали вирусы негриппозной этиологии. Специалистами организован еженедельный мониторинг за закрытием детских организаций в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. На прошедшей неделе не закрыто ни одной образовательной организации.

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