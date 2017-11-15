Под Казанью парень спас двух пьяных пенсионерок, тонущих в озере

Происшествие случилось примерно в 17 часов, парень во время прогулки услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел в 3 метрах от берега по пояс в воде женщину. Он нырнул в воду и достал пенсионерку, которая рассказала, что вместе с ней была ее подруга.