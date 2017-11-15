Под Казанью парень спас двух пьяных пенсионерок, тонущих в озере
Под Казанью в поселке Васильево 26-летний Никита Решетов спас пьяных женщин 76 и 83 лет, которые тонули в озере Карасиха, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИМС и МЧС.
Под Казанью в поселке Васильево 26-летний Никита Решетов спас пьяных женщин 76 и 83 лет, которые тонули в озере Карасиха, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИМС и МЧС.
Происшествие случилось примерно в 17 часов, парень во время прогулки услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел в 3 метрах от берега по пояс в воде женщину. Он нырнул в воду и достал пенсионерку, которая рассказала, что вместе с ней была ее подруга.
— Нырнув в воду, глубина в этом месте составляет 2−2,5 метра, парень спас и вторую женщину, — сообщили в ГИМС.
Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «общее переохлаждение» в Васильевскую больницу.
Решается вопрос о награждении парня.