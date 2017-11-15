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11:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью парень спас двух пьяных пенсионерок, тонущих в озере

Под Казанью в поселке Васильево 26-летний Никита Решетов спас пьяных женщин 76 и 83 лет, которые тонули в озере Карасиха, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИМС и МЧС.

Происшествие случилось примерно в 17 часов, парень во время прогулки услышал крики о помощи. Подбежав к берегу он увидел в 3 метрах от берега по пояс в воде женщину. Он нырнул в воду и достал пенсионерку, которая рассказала, что вместе с ней была ее подруга.

 — Нырнув в воду, глубина в этом месте составляет 2−2,5 метра, парень спас и вторую женщину, — сообщили в ГИМС.

Пострадавшие госпитализированы с диагнозом «общее переохлаждение» в Васильевскую больницу.

Решается вопрос о награждении парня.

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