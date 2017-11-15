Легковушка сбила женщину с двухлетней девочкой на «зебре» в Уфе, ребенок госпитализирован
15 ноября.
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15 ноября.
По предварительным данным, накануне вечером на улице Кувыкина 22-летняя девушка на автомобиле «ВАЗ 2110» при повороте налево на улицу Софьи Перовской сбила женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате наезда двухлетняя девочка с травмами госпитализирована, а ее 39-летняя мама после оказания медицинской помощи была отпущена», — сказал сотрудник
Причины и обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время устанавливаются.