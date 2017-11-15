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11:30 (мск), источник: RNS

Суд в третий раз вызвал Сечина для дачи показаний по делу Улюкаева

Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство защиты экс-министра Алексея Улюкаева о вызове в суд в качестве свидетеля главы «Роснефти» Игоря Сечина и оперативного сотрудника ФСБ Александра Калиниченко, передает корреспондент RNS.

Источник: РИА "Новости"

«Суд постановил первое ходатайство об отложении рассмотрения уголовного дела удовлетворить, отложить рассмотрение дела, повторно направить повестки свидетелю Сечину и свидетелю Калиниченко», — сказала судья Лариса Семенова.

Ранее суд дважды направлял повестку Сечину для дачи показаний по делу Улюкаева. Первый раз судья определила направить повестку на прошлой неделе. На заседание суда 13 ноября Сечин не приехал. Официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев перед началом заседания сообщил RNS, что Сечин не получал повестку от суда о вызове в качестве свидетеля.

Судья Лариса Семенова сообщила, что повестка главе «Роснефти» была направлена по электронной почте, по факсу, а также письмом через «Почту России» на адрес нефтяной компании, но ее сотрудники отказались получать повестку.
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13 ноября суд повторно направил повестку Сечину на адрес рабочей электронной почты и по факсу о вызове в суд 15 ноября. На заседание Сечин также не явился.

27 июля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главы Министерства экономического развития, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УКР). Уголовное дело возбуждено 15 ноября 2016 года, на следующий день после задержания Улюкаева. Позднее президент России Владимир Путин снял Улюкаева с должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, бывший глава Минэкономразвития требовал $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина в качестве благодарности за выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Суд ранее продлил экс-министру домашний арест до 27 января.

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