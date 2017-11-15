В Крыму автомобиль сорвался с домкрата и придавил владельца
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии минивэн Dodge Caravan сорвался с домкрата и придавил мужчину, который пытался отремонтировать авто. Вызволяли его спасатели, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии минивэн Dodge Caravan сорвался с домкрата и придавил мужчину, который пытался отремонтировать авто. Вызволяли его спасатели, сообщили в
Как выяснилось, для замены колеса на автомобиле мужчина использовал неисправный домкрат. Когда хозяин работал под машиной, домкрат соскочил и минивэн всем своим весом придавил мужчину.
Прибывшие на место спасатели освободили феодосийца из ловушки, после чего передали его медикам. В результате инцидента мужчина получил незначительные травмы, добавили в МЧС.