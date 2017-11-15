КАД на востоке перекрыли: на место ДТП сел вертолёт
Столкнулись легковые автомобили, как минимум три.
Столкнулись легковые автомобили, как минимум три.
Судя по фотографиям в «Мегаполисе» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись легковые автомобили, как минимум три. Два из них развернуло на проезжей части.
Вероятно, не обошлось без пострадавших: на место прибыл вертолёт.
Напомним, вчера вертолёт дважды прилетал на аварии на КАД. Днём — в южную часть кольца, там «Субару» влетела в самосвал дорожников, а вечером на север, там столкнулись фуры.