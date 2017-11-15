КАД на востоке перекрыли: на место ДТП сел вертолёт

Источник: РИА "Новости"

Из-за ДТП на внутреннем кольце КАД, в восточной его части, образовалась пробка длиной почти 6 километров — от Колтушского шоссе почти до Мурманского.

Судя по фотографиям в «Мегаполисе» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», столкнулись легковые автомобили, как минимум три. Два из них развернуло на проезжей части.

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Вероятно, не обошлось без пострадавших: на место прибыл вертолёт. Из-за него движение перекрыли.