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12:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Молодая женщина обвиняется в покушении на убийство отчима в Спасском районе Нижегородской области

Медикам удалось спасти его жизнь.

Молодая женщина обвиняется в покушении на убийство отчима в Спасском районе Нижегородской области.

По данным регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в с. Спасское.

Женщина отмечала день рождения в доме своей матери. Когда отчим высказался в адрес именинницы, та ударила ножом в грудь обидчика. пострадавший был доставлен в районную больницу, медикам удалось спасти его жизнь.

Дама на допросе также сообщила, что ранее мужчина совершал в отношении нее непристойные поступки.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. .

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