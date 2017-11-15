Молодая женщина обвиняется в покушении на убийство отчима в Спасском районе Нижегородской области
Медикам удалось спасти его жизнь.
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Медикам удалось спасти его жизнь.
Молодая женщина обвиняется в покушении на убийство отчима в Спасском районе Нижегородской области.
По данным регионального СУ СК РФ, ЧП произошло в с. Спасское.
Женщина отмечала день рождения в доме своей матери. Когда отчим высказался в адрес именинницы, та ударила ножом в грудь обидчика. пострадавший был доставлен в районную больницу, медикам удалось спасти его жизнь.
Дама на допросе также сообщила, что ранее мужчина совершал в отношении нее непристойные поступки.
В настоящее время уголовное дело передано в суд. .