В Перми по дороге с работы пропал 29-летний Сергей Сунцев из Култаево
Мужчину ждут жена и маленькая дочь.
Мужчину ждут жена и маленькая дочь.
В Пермском крае пропал 29-летний Сергей Сунцев.
Житель Култаево 13 ноября поехал на подработку в Пермь, на стройку в районе торгового центра «Столица», и домой не вернулся.
По словам жены, в семье всё было в порядке, а два месяца назад поведение Сергея сильно изменилось.
«У него словно появилась фобия, он постоянно собирал в кучу мусор, где бы не находился: и дома, и на улице, и на работе.
Сергей и Ксения в последний раз разговаривали по телефону около 17 часов. Женщина просит всех, кто
По словам Ксении, причиной резкой перемены в поведении мужа, возможно, могли стать наркотики. Она не исключает, что
Ксения и Сергей женаты восемь лет. У них есть маленькая дочь, которая очень скучает по папе.