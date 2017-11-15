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11:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми по дороге с работы пропал 29-летний Сергей Сунцев из Култаево

Мужчину ждут жена и маленькая дочь.

В Пермском крае пропал 29-летний Сергей Сунцев.

Житель Култаево 13 ноября поехал на подработку в Пермь, на стройку в районе торгового центра «Столица», и домой не вернулся.

По словам жены, в семье всё было в порядке, а два месяца назад поведение Сергея сильно изменилось.

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«У него словно появилась фобия, он постоянно собирал в кучу мусор, где бы не находился: и дома, и на улице, и на работе. Из-за этого вечером того дня, около 22 часов, произошла ссора с другими работниками на стройке. Он ругал их за беспорядок, а они разбросали собранный им мусор. После этого он в сердцах швырнул ключи и телефон, и ушёл в неизвестном направлении», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» жена погибшего Ксения.

Сергей и Ксения в последний раз разговаривали по телефону около 17 часов. Женщина просит всех, кто что-то знает о пропавшем, позвонить ей по телефону 89194425615. Просит обратить внимание на то, что муж уехал на работу на автомобиле ВАЗ-2114 серебристого цвета с госномером К080МК, регион 159. Возможно, он всё ещё передвигается на нём.

По словам Ксении, причиной резкой перемены в поведении мужа, возможно, могли стать наркотики. Она не исключает, что какие-нибудь знакомые дали ему попробовать. Ранее запрещённых веществ он не употреблял. Других объяснений новым странностям мужа она дать не может.

Ксения и Сергей женаты восемь лет. У них есть маленькая дочь, которая очень скучает по папе.

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