Дело омских экс-министров дойдет до областного суда

Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима по четырем эпизодам, связанным с нарушениями при финансировании Красногорского гидроузла, метро и Западного обхода. Также суд признал незаконным расторжение госконтракта на поставку песка с «Сибирской нерудной компанией».