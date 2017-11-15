Дело омских экс-министров дойдет до областного суда
Как стало известно «СуперОмску», адвокат Евгений Забуга подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному — бывшему министру транспорта Омской области Олегу Илюшину.
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Как стало известно «СуперОмску», адвокат Евгений Забуга подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному — бывшему министру транспорта Омской области Олегу Илюшину.
Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима по четырем эпизодам, связанным с нарушениями при финансировании Красногорского гидроузла, метро и Западного обхода. Также суд признал незаконным расторжение госконтракта на поставку песка с «Сибирской нерудной компанией».
Второй подсудимой,
Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не определена.