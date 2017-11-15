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11:42 (мск), источник: СуперОмск

Дело омских экс-министров дойдет до областного суда

Как стало известно «СуперОмску», адвокат Евгений Забуга подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному — бывшему министру транспорта Омской области Олегу Илюшину.

Источник: AP 2017

Напомним, Первомайский райсуд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии общего режима по четырем эпизодам, связанным с нарушениями при финансировании Красногорского гидроузла, метро и Западного обхода. Также суд признал незаконным расторжение госконтракта на поставку песка с «Сибирской нерудной компанией».

Второй подсудимой, экс-министру финансов Рите Фоминой суд назначил 2 года колонии, при том, что гособвинитель просил 4 года условно.

Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не определена.

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