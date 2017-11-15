Главный бухгалтер комитета по строительству администрации Волгограда похитила 534 тысячи рублей

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Согласно версии следствия, обвиняемая, работая на должности главного бухгалтера, в период с января 2014 года по август 2016 года начисляла заработную плату работникам комитета, в том числе себе.

Выяснилось, что при формировании реестров на выплату зарплаты, чиновница вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих перечислению на ее счет в кредитной организации.

В результате она похитила бюджетные средства на сумму более 534 тысячи рублей.

Чиновница признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом Волгограда.