Главный бухгалтер комитета по строительству администрации Волгограда похитила 534 тысячи рублей
В суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера — начальника
В суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего главного бухгалтера — начальника
Как сообщает ВДТВ
Согласно версии следствия, обвиняемая, работая на должности главного бухгалтера, в период с января 2014 года по август 2016 года начисляла заработную плату работникам комитета, в том числе себе.
Выяснилось, что при формировании реестров на выплату зарплаты, чиновница вносила заведомо недостоверные сведения о завышенных суммах, подлежащих перечислению на ее счет в кредитной организации.
В результате она похитила бюджетные средства на сумму более 534 тысячи рублей.
Чиновница признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб.
Уголовное дело будет рассматриваться Центральным районным судом Волгограда.
В качестве максимального наказания ей грозит лишение свободы на срок до 6 лет.