В Иркутске осудят женщину, собравшую 180 млн рублей якобы на строительство таунхаусов

Как 15 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, во время предварительного расследования потерпевшими признаны 158 человек, проживающих в 10 регионах страны, в том числе Москве и Московской области, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и других регионов России.

По версии следствия, 43-летняя женщина с 2013 по 2016 год получала деньги от людей, которым обещала строительство так называемых таунхаусов, возведение которых якобы планировалось в пригороде Иркутска. Клиентам фирмы предоставлялась возможность выбрать просторный загородный дом в удобном и престижном районе по цене около 20 тысяч рублей за квадратный метр.

Как в дальнейшем установили сотрудники правоохранительных органов, фактически застройщик располагал только предварительными договорами о приобретении земельных участков, но никакой активной деятельности по строительству на протяжении почти трех лет не вел. За это время компания построила лишь несколько домов, которые оказались непригодными для проживания. На сегодняшний день они так и не введены в эксплуатацию. Деятельность организации была пресечена сотрудниками полиции в июле 2016 года после обращений нескольких человек в органы внутренних дел.

Кроме того, в действиях застройщика выявлены также признаки преступления, предусмотренного статьей 174 Уголовного кодекса Российской Федерации. Чтобы возместить причиненный ущерб, по ходатайству органов предварительного расследования, на деньги и имущество подозреваемой в размере 7 миллионов рублей наложен арест.