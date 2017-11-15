В Петербурге обыскивают крупного подрядчика Минобороны

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», с утра 15 ноября сотрудники следственного комитета Петербурга и двух отделов, «налогового» и «бюджетного», Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при поддержке СОБРа Росгвардии начали обыск на четырех этажах офисного здания на Конторской улице в Красногвардейском районе. Помещения занимает акционерное общество «Мегамейд».

Мероприятия проходят по уголовному делу, возбужденному по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По версии следствия, бюджет недополучил не менее 80 млн рублей при исполнении контрактов, связанных с реконструкцией Военной академии связи на Тихорецком проспекте и строительством физкультурно-оздоровительного комплекса для Аграрного университета.