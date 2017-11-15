В Бельцах из-за угрозы взрыва эвакуировали жильцов пятиэтажного дома
В Бельцах
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В Бельцах
На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Газовой службы. Выяснилось, что в подвале хранилось восемь газовых баллонов, один из которых дал течь.
В подвале их оставили работники ЖКХ. Они должны были использовать баллоны для ремонта крыши. Полиция начала расследование.
Виновных, подвергших жизни граждан опасности, привлекут к ответственности.