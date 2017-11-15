Недолет в два километра
При аварии самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек.
При аварии самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек.
Как сообщили «Ъ» в Центре управления в кризисных ситуациях, самолет чешского производства Л-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Николаевск-на-Амуре—Нелькан. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Хабаровские авиалинии», специализирующейся на внутренних авиаперевозках по Хабаровскому краю.
На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа. В 13:30 по местному времени (6:30 мск) самолет исчез с радаров, как стало известно позже, при заходе на посадку в 2 км от аэропорта села Нелькан Л-410 внезапно начал заваливаться вправо, рухнул на землю и развалился. Возгорания обломков не произошло. Шесть человек погибли, чудом выжила четырехлетняя девочка. Она летела в Нелькан к бабушке без родителей, но в сопровождении взрослого.
Как рассказал «Ъ» глава
Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения L-410 в Нелькане по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
В
Самолет был выпущен всего пару лет назад, а его экипаж — вполне опытным.
Следствие уже изъяло образцы топлива и направило их на экспертизу. Кроме того, не исключаются ошибки в технике пилотирования, допущенные членами экипажа. В любом случае причину катастрофы еще предстоит установить специалистам Межгосударственного авиакомитета, которые сегодня планируют вылететь из Москвы в Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, объявив траур по погибшим, взял под личный контроль расследование катастрофы в Нелькане. Глава региона уже поручил организовать горячую линию для родственников пострадавшей и погибших, а также провести внутреннюю проверку в компании «Хабаровские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно. По распоряжению главы правительства, семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн руб.
Марина Кошевая, Хабаровск; Николай Сергеев