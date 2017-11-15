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12:23 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Недолет в два километра

При аварии самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек.

Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как сообщили «Ъ» в Центре управления в кризисных ситуациях, самолет чешского производства Л-410 выполнял рейс по маршруту Хабаровск—Николаевск-на-Амуре—Нелькан. Воздушное судно принадлежало авиакомпании «Хабаровские авиалинии», специализирующейся на внутренних авиаперевозках по Хабаровскому краю.

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При аварии самолета в Хабаровском крае погибли шесть человек

На борту находились пять пассажиров и два члена экипажа. В 13:30 по местному времени (6:30 мск) самолет исчез с радаров, как стало известно позже, при заходе на посадку в 2 км от аэропорта села Нелькан Л-410 внезапно начал заваливаться вправо, рухнул на землю и развалился. Возгорания обломков не произошло. Шесть человек погибли, чудом выжила четырехлетняя девочка. Она летела в Нелькан к бабушке без родителей, но в сопровождении взрослого.

Как рассказал «Ъ» глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлев, девочка доставлена в больницу поселка Нелькан, однако из-за того, что ее состояние оценивается как тяжелое, было принято решение доставить ее в одну из больниц Хабаровска. Алексей Ивлев сообщил, что из обломков воздушного судна извлечены тела всех погибших, которых сейчас опознают.

Дальневосточное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по факту крушения L-410 в Нелькане по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В СКР сообщили, что в работе у следователей три возможные версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка экипажа, либо возможные технические неисправности.

В пресс-службе хабаровского аэропорта сообщили, что вылет самолета, следовавшего по маршруту Хабаровск—Николаевск-на-Амуре—Нелькан, из-за неблагоприятных погодных условий был задержан на час. Из-за непогоды в Николаевске-на-Амуре экипажем было принято решение лететь сразу в Нелькан, минуя Николаевск. При этом следует отметить, что в самом Нелькане видимость была довольно неплохой, а грунтовая полоса длинной 1800 м вполне могла принять такой самолет, как L-410.

Самолет был выпущен всего пару лет назад, а его экипаж — вполне опытным.

Тем не менее специалисты не исключают, что к падению могла привести остановка одного из двигателей воздушного судна, которую, в свою очередь, вызвали, например, проблемы с топливом или его отсутствие.

Следствие уже изъяло образцы топлива и направило их на экспертизу. Кроме того, не исключаются ошибки в технике пилотирования, допущенные членами экипажа. В любом случае причину катастрофы еще предстоит установить специалистам Межгосударственного авиакомитета, которые сегодня планируют вылететь из Москвы в Хабаровск.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, объявив траур по погибшим, взял под личный контроль расследование катастрофы в Нелькане. Глава региона уже поручил организовать горячую линию для родственников пострадавшей и погибших, а также провести внутреннюю проверку в компании «Хабаровские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно. По распоряжению главы правительства, семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн руб.

Марина Кошевая, Хабаровск; Николай Сергеев

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