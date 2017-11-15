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12:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Свирске водитель иномарки врезался в скульптуры и скрылся

Автомобиль оставлен на месте происшествия.

В Свирске полицейские выясняют обстоятельства аварии, в результате которой водитель скрылся.

Инцидент произошел ночью 15 ноября. Как стало известно, водитель на автомобиле «Тойота Корона» не справился с управлением и врезался сначала в железобетонное ограждение сквера на улице Хасан Боев, а потом в бетонные скульптуры. После автомобилист скрылся, оставив иномарку на месте происшествия.

Очевидцы опубликовали в соцсетях снимки с места аварии:

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