Сбивший пешеходов в Челябинской области водитель грузовика погиб

Ранее ГУМВД сообщило, что на пересечении улиц имени Ленина и Калинина водитель, управляя грузовым автомобилем Foton, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на здание и трех пешеходов, двое из которых погибли на месте, а один был доставлен в медицинское учреждение Златоуста.

«По уточненной информации, грузовой автомобиль совершил наезд на двух пешеходов, один из которых погиб на месте происшествия, а второй был доставлен в лечебное учреждение. Также было установлено, что погиб водитель грузовика — мужчина 1967 года рождения, житель Курска», — рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками ГИБДД.