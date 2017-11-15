МВД Татарстана разыскивает строителя, который сбежал с более 53 млн рублей

Напомним, подозреваемый с октября 2016 года по апрель текущего года, являясь представителем строительной фирмы, получал деньги от потерпевших на приобретение стройматериалов для ремонта площадки одного из жилищных комплексов города. Мужчина обещал вернуть долги с процентами либо квартирами в строящемся доме. Однако получив деньги, он присваивал их себе и переставал выходить на связь.