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12:44 (мск), источник: Prokazan.ru

На трассе в Татарстане сгорел автобус

В Арском районе возле деревни Старый Муй на трассе сгорел автобус «ПАЗ», об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшим пожарным удалось за пять минут потушить пламя, сам автобус сгорел полностью.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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