На трассе в Татарстане сгорел автобус
В Арском районе возле деревни Старый Муй на трассе сгорел автобус «ПАЗ», об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
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В Арском районе возле деревни Старый Муй на трассе сгорел автобус «ПАЗ», об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшим пожарным удалось за пять минут потушить пламя, сам автобус сгорел полностью.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.