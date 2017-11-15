Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
7 неловких вопросов сексологу
Для людей: что умеет ультрабук за 16 тыс. руб.
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
СМИ: Минск проигнорировал концерт Джамалы
СМИ: Похудевшая Дубцова показала фигуру в платье
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Петербуржцы не хотят устанавливать памятник Цою
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
13:42 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Выксе Нижегородской области

Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Выксе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 15 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, 8 ноября 2017 года подозреваемый пришел в квартиру в переулке Красные Зори, чтобы забрать свою 46-летнюю сожительницу домой. Получив отказ, он избил потерпевшую и ударил ее ножом в живот. За женщину вступился ее бывший сожитель. Подозреваемый нанес и ему несколько поверхностных ножевых ранений и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 46-летнего мужчины по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение, вину он признал.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь