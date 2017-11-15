Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Выксе Нижегородской области
Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Выксе Нижегородской области. Об этом
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Мужчина обвиняется в убийстве сожительницы в Выксе Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, 8 ноября 2017 года подозреваемый пришел в квартиру в переулке Красные Зори, чтобы забрать свою 46-летнюю сожительницу домой. Получив отказ, он избил потерпевшую и ударил ее ножом в живот. За женщину вступился ее бывший сожитель. Подозреваемый нанес и ему несколько поверхностных ножевых ранений и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 46-летнего мужчины по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемому предъявлено обвинение, вину он признал.