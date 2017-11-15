Волгоградец попал в ДТП и сделал вид, что у него угнали машину

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил его авто, припаркованное на улице Краснопресненской.

По его словам, «ущерб» от угона составил 100 000 рублей. Через некоторое время полицейские нашли машину на улице Петроградской и поняли, что кражи не было.

«Установлено, что в день обращения в полицию о факте угоне заявитель на своей автомашине совершил ДТП — нарушив правила дорожного движения, столкнулся с иномаркой в Красноармейском районе. Желая уйти от ответственности за причиненный ущерб, виновник аварии скрылся», — заявили в ГУ МВД.