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15:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец попал в ДТП и сделал вид, что у него угнали машину

35-летний житель Советского района Волгограда попал в аварию, скрылся с места ДТП, а затем сделал вид, что его «Ладу» угнали, чтобы избежать ответственности.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил его авто, припаркованное на улице Краснопресненской.

По его словам, «ущерб» от угона составил 100 000 рублей. Через некоторое время полицейские нашли машину на улице Петроградской и поняли, что кражи не было.

«Установлено, что в день обращения в полицию о факте угоне заявитель на своей автомашине совершил ДТП — нарушив правила дорожного движения, столкнулся с иномаркой в Красноармейском районе. Желая уйти от ответственности за причиненный ущерб, виновник аварии скрылся», — заявили в ГУ МВД.

Добавим, что мужчина сознался во лжи. Сейчас он за это находится под подпиской о невыезде. Полицейские возбудили уголовное дело за ложный донос. Теперь ему грозит до двух лет колонии.

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