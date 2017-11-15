Под Воронежем подросток убил пенсионера-односельчанина

Сотрудники регионального СУ СКР и ГУ МВД по Воронежской области вычислили подозреваемого в убийстве по «горячим следам». Им оказался 17-летний юноша. Подросток признался в преступлении. По словам юноши, у него случился конфликт с пенсионером во время распития спиртного. Во время ссоры он начал избивать мужчину руками и ногами по голове, шею и туловищу. После этого подросток с места преступления скрылся.