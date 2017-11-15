Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Смешались в кучу и жертвы россиян: кто и с кем воюет в Сирии
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
13:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем подросток убил пенсионера-односельчанина

Правоохранители раскрыли убийство 61-летнего пенсионера из села Лосево Семилукского района. Об этом сообщили в СУ СКР по региону в среду, 14 ноября. Тело мужчины обнаружили в его доме 12 ноября. Он был избит и скончался от травмы шеи.

Источник: Reuters

Сотрудники регионального СУ СКР и ГУ МВД по Воронежской области вычислили подозреваемого в убийстве по «горячим следам». Им оказался 17-летний юноша. Подросток признался в преступлении. По словам юноши, у него случился конфликт с пенсионером во время распития спиртного. Во время ссоры он начал избивать мужчину руками и ногами по голове, шею и туловищу. После этого подросток с места преступления скрылся.

— В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Для расследования уголовного дела, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления точной причины смерти погибшего, — рассказал Дмитрий Мальцев. руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального СУ СКР.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь