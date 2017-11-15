В Башкирии директор школы обвиняется в поборах с учителей

Как выяснилось, с апреля по декабрь прошлого года директор учебного заведения выписал педагогам поощрительные выплаты. Но потом он потребовал вернуть премии обратно, объясняя свои действия тем, что нужно погасить административные штрафы, которые наложили на школу. Отказаться от этого учителя не могли — мужчина угрожал преподавателям тем, что лишит их отгулов.