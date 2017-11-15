Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
7 неловких вопросов сексологу
2 фильма, из-за которых Голливуд боялся супергероинь как огня
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
СМИ: Минск проигнорировал концерт Джамалы
СМИ: Похудевшая Дубцова показала фигуру в платье
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
Джаред Лето снялся в провокационной фотосессии для глянца
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
8Внутри Монголии
12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии директор школы обвиняется в поборах с учителей

Возбуждено уголовное дело.

В республике возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора школы деревни Иргизлы, депутата Совета сельского поселения. Он обвиняется в мошенничестве.

Как выяснилось, с апреля по декабрь прошлого года директор учебного заведения выписал педагогам поощрительные выплаты. Но потом он потребовал вернуть премии обратно, объясняя свои действия тем, что нужно погасить административные штрафы, которые наложили на школу. Отказаться от этого учителя не могли — мужчина угрожал преподавателям тем, что лишит их отгулов.

— Учителя вынуждены были передать руководителю свыше 65 тысяч рублей, которые он потратил на уплату штрафов, наложенных на него, как на должностное лицо, — сообщает прокуратура РБ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Утверждены новые требования к осветительным приборам и лампам
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Самая красивая девочка из России стала моделью в США (фото) Москвичка, названная самой красивой девочкой в мире, стала моделью в Америке
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь