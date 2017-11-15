В Башкирии директор школы обвиняется в поборах с учителей
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
В республике возбудили уголовное дело в отношении 57-летнего директора школы деревни Иргизлы, депутата Совета сельского поселения. Он обвиняется в мошенничестве.
Как выяснилось, с апреля по декабрь прошлого года директор учебного заведения выписал педагогам поощрительные выплаты. Но потом он потребовал вернуть премии обратно, объясняя свои действия тем, что нужно погасить административные штрафы, которые наложили на школу. Отказаться от этого учителя не могли — мужчина угрожал преподавателям тем, что лишит их отгулов.
— Учителя вынуждены были передать руководителю свыше 65 тысяч рублей, которые он потратил на уплату штрафов, наложенных на него, как на должностное лицо, — сообщает прокуратура РБ.