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13:37 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на коммунальщиков возбудили уголовное дело за двойные квитанции

В Самаре жители дома № 148 на улице Ташкентской на протяжении полугода получали квитанции за коммуналку сразу от двух управляющих компаний. Засомневавшись в законности этих действий, жильцы девятиэтажки обратились в прокуратуру.

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники ведомства провели по данному обращению проверку и выяснили, что в мае этого года собственники квартир выбрали на общем собрании управляющей компанией ООО «Жилуниверсал», которая после этого начала рассылать квитанции. Вместе с тем, с февраля по август 2017 года счета выставляла и УК «Кировская», на которую якобы была заменена УК «Жилуниверсал». В итоге, как выяснили сотрудники прокуратуры, УК «Кировская» выставляла жильцам счета за фактически не предоставленные коммунальные услуги на сумму более 9000 рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Прокуратура взяла расследование на контроль.

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