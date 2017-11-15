В Самаре на коммунальщиков возбудили уголовное дело за двойные квитанции

Сотрудники ведомства провели по данному обращению проверку и выяснили, что в мае этого года собственники квартир выбрали на общем собрании управляющей компанией ООО «Жилуниверсал», которая после этого начала рассылать квитанции. Вместе с тем, с февраля по август 2017 года счета выставляла и УК «Кировская», на которую якобы была заменена УК «Жилуниверсал». В итоге, как выяснили сотрудники прокуратуры, УК «Кировская» выставляла жильцам счета за фактически не предоставленные коммунальные услуги на сумму более 9000 рублей.