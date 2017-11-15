Суд дал возможность экс-сенатору Цыбко провести консультацию с адвокатами

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в среду объявил перерыв до 17 ноября в рассмотрении апелляции по делу бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко, осужденного на девять лет лишения свободы за взяточничество. Перерыв объявлен по ходатайству осужденного для проведения консультации с адвокатами, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская.

«Сегодня заседание началось с рассмотрения письменного ходатайства осужденного, в котором он в том числе попросил дать ему возможность провести консультацию со своими адвокатами. В этой части ходатайство судом удовлетворено. Объявлен перерыв до 10:00 17 ноября», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 3 августа суд Озерска Челябинской области признал бывшего члена Совета Федерации Константина Цыбко виновным во взяточничестве и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 70 млн рублей. Сразу после вынесенного приговора Цыбко и его защита подали апелляционную жалобу.

Подробности дела

По данным следствия, в 2011 году Цыбко получил от главы администрации Озерского городского округа Челябинской области Евгения Тарасова не менее 11 млн рублей за оказанное ему содействие в назначении на указанную должность. В 2012 году Цыбко как лично, так и при посредничестве Тарасова получил 10 млн рублей от предпринимателя Олега Лакницкого за лоббирование его коммерческих интересов и создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Озерского городского округа и иных районов Челябинской области.