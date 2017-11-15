В Пермском крае уничтожили 65 кг лома цветных металлов

В ходе проверки было установлено, что у скупщиков нет лицензии, которая необходима для заготовки, хранения, переработки и реализации лома цветных металлов. Это является нарушением Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».



Правонарушители были привлечены к административной ответственности, им было назначено наказание в виде штрафа с конфискацией. Судебными приставами было возбуждено восемь исполнительных производств о конфискации и уничтожении лома цветного металла.



В ТУ Росимущества было передано 65 кг лома. В настоящее время он утилизирован.